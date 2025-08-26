San Martín de los Andes: por intento de homicidio recibieron prisión preventiva cuatro acusados

Los imputados son tres varones, M.Z, S.A.C, J.A.L, y una mujer, C.I.V, quienes privaron de su libertad a la víctima, al mantenerla encerrada en una vivienda, de forma conjunta y premeditada. Allí la “sometieron a un padecimiento deliberado”, según indicó el fiscal jefe. Del hecho participó también un adolescente menor de edad, que no es punible.

El delito que les atribuyó a las cuatro personas imputadas fue homicidio calificado por ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada por el uso de violencia, agravados por la intervención de un menor de 18 años de edad, todos ellos en calidad de coautores y en concurso real entre sí.

En este contexto, el fiscal jefe planteó que la víctima estaba en la vivienda junto a la imputada C.I.V, cuando llegaron M.Z, S.A.C, J.A.L y el adolescente menor de edad. La víctima fue al baño y de manera sorpresiva, la golpearon con la culata de un revólver en la cabeza. Al intentar pararse, lo volvieron a golpear en la boca con la culata del arma. A partir de allí, comenzó una golpiza grupal.

“Utilizaron distintas armas blancas, tipo carnicero y Tramontina, y le provocaron cortes y puñaladas en distintos sectores del cuerpo”, detalló Ávila. Luego, dieron “golpes de puño y rodillazos en todo el cuerpo”, ocasionándole fracturas en la nariz, entre otras lesiones.

Posteriormente, en el baño de la casa y tras taparle la boca con cinta adhesiva, “llenaron la bañera con agua fría, lo introdujeron y lo intentaron inmovilizar al atarlo con un cable. En esos momentos, comenzaron a verterle agua caliente en la región de la nuca, generando lesiones cutáneas”.

El representante del MPF, planteó que en todo momento “le aseguraron que lo iban a matar y luego descuartizar”, y señaló que “en el marco del padecimiento físico y psicológico que le hicieron sufrir, lo rociaron con alcohol etílico con el objeto de infundir el temor de que sería prendido fuego”.

En un momento determinado, los imputados y la imputada se fueron hacia la cocina y dejaron a la víctima atada en la bañadera. Desde la bañadera escuchó a uno de ellos decir que lo iban a matar.

El fiscal jefe planteó que el homicidio “no se consumó porque la víctima se desató, abrió la puerta del baño, logró pasar a la habitación y se arrojó por la ventana, a través del vidrio, desde una altura de 3,80 metros”. Después de caer, fue hacia su casa ubicada a pocos metros de donde estaba, donde pidió ayuda.

Los imputados, se dieron a la fuga en el vehículo Volkswagen Vento, color rojo, con la inscripción “La Mafilia” en sus laterales. Y luego fueron detenidos por la Policía provincial. El fiscal jefe requirió que queden detenidos con prisión preventiva por existir riesgo de fuga, de que entorpezcan la investigación y para la integridad de la víctima.

La jueza de garantías Laura Barbé, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, el cual se fijó en un plazo inicial de tres meses, el mismo que el establecido para la investigación.