El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó a través de un comunicado oficial que llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en Villa La Angostura, con el fin de realizar trabajos de mantenimiento correctivo y tareas a pedido de terceros.
Villa La Angostura: detalles del corte de energía programado
El Ente Provincial de Energía del Neuquén anunció que realizará un corte de energía en Villa La Angostura el miércoles 27 de agosto.
En este sentido, el corte del suministro será el día miércoles 27 de agosto entre las 9 y las 13 horas según un cronograma de trabajo estipulado.
Cronograma
Corte programado: en horario de 9 a 13 hs
- Miércoles 27: Alimentador Correntoso desde Cámara Puente Correntoso.
Barrios afectados: Villa Correntoso, Las Bandurrias y Arauco.