Figueroa sobre la Circunvalación de Villa La Angostura: "Le pedimos al gobierno nacional poder culminarlo"

“Es un puente que el gobierno nacional hace muchos años lo tendría que haber terminado. En este gobierno avanzó, lo vemos con muy buenos ojos. Incluso participamos en el convencimiento de la empresa que continúa trabajando a pesar de que no percibía los fondos. Queda tan poco, entonces estamos apurando al gobierno nacional para ver si de una vez por todas lo termina”, concluyó.