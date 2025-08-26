“Se está cobrando un impuesto de todos los ciudadanos, los neuquinos pagamos ese impuesto y queremos que las rutas nacionales se culminen”, aseguró hoy el gobernador Rolando Figueroa, al ser consultado sobre el reclamo a Nación del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, sobre la necesidad de que se finalice la ruta de circunvalación en la localidad.
Figueroa sobre la Circunvalación de Villa La Angostura: "Le pedimos al gobierno nacional poder culminarlo"
En este contexto, dijo que desde el gobierno provincial se acompañan “todos los reclamos que tengan que ver con mejorar las rutas nacionales”. “Ese tramo específico de la ruta, justamente le pedimos al gobierno nacional poder culminarlo y quisieron terminarlo ellos”, explicó Figueroa.
“De la misma forma hemos enviado una nota a Vialidad Nacional para poder participar o, si no pueden terminarlo, terminar la provincia del Neuquén el puente que está demorado”, dijo el mandatario sobre las obras en La Rinconada.
“Es un puente que el gobierno nacional hace muchos años lo tendría que haber terminado. En este gobierno avanzó, lo vemos con muy buenos ojos. Incluso participamos en el convencimiento de la empresa que continúa trabajando a pesar de que no percibía los fondos. Queda tan poco, entonces estamos apurando al gobierno nacional para ver si de una vez por todas lo termina”, concluyó.