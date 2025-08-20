San Martín de los Andes fue escenario de un impactante operativo de emergencia. Una conductora que viajaba hacia Chapelco perdió el control de su Renault Sandero Stepway y terminó cayendo más de diez metros, y quedó atrapada dentro del vehículo.
Dramático rescate camino al cerro Chapelco: una mujer cayó con su auto y terminó al borde de un arroyo
El accidente ocurrió en el kilómetro 2201 de la Ruta Nacional 40. El auto terminó en una zona complicada, muy cerca de un arroyo, y la mujer no pudo salir por sus propios medios. Por este motivo, Bomberos Voluntarios, en coordinación con el SIEN, Parques Nacionales y la Policía de Neuquén, trabajaron contra el reloj para liberarla.
En este contexto, los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas para abrir el vehículo y finalmente lograron extraerla con vida. Según informaron los médicos, estaba consciente y estable, aunque fue trasladada al hospital Ramón Carrillo para una atención más completa.
La Ruta 40, uno de los tramos más transitados por locales y turistas en plena temporada invernal, volvió a ser escenario de un hecho que reaviva las advertencias sobre la peligrosidad del camino hacia Chapelco.
FUENTE: Mejor Informado