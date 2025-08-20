Dramático rescate camino al cerro Chapelco: una mujer cayó con su auto y terminó al borde de un arroyo

El accidente ocurrió en el kilómetro 2201 de la Ruta Nacional 40. El auto terminó en una zona complicada, muy cerca de un arroyo, y la mujer no pudo salir por sus propios medios. Por este motivo, Bomberos Voluntarios, en coordinación con el SIEN, Parques Nacionales y la Policía de Neuquén, trabajaron contra el reloj para liberarla.