La Escuela de Esquí y Snowboard Chapelco, así como la Escuela de Esquí Adaptado, fueron los anfitriones que dieron comienzo al desfile en un animado descenso, donde el abanderado fue el reconocido Héctor “Gringo” Reviriego. También se lucieron los equipos de Demostradores de Esquí y Snowboard mostrando sus habilidades en descenso sincronizado.

En este marco, con entusiasmo de los más chicos y del público, continuaron las demostraciones de los clubes infantiles locales: la Asociación Deportiva y Cultural Lácar, el Club Andino Junín de los Andes, y Club Neuquino de Esquí.

Después, hubo demostración en pista de la Patrulla de Esquiadores Andinistas y Exploradores del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”, la Patrulla de Esquiadores de Combate del Regimiento de Infantería de Montaña 26 “Coronel Benjamín Moritán” y su Patrulla de Rescate.

Seguidamente lo hizo la Patrulla de Rescate del Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional Argentina. La fiesta continuó con el descenso de las motos de nieve, snowtrack y snowpister de SnowTrip, mostrando los vehículos con los que se realizan paseos por el bosque en Chapelco, a los que pueden acceder los visitantes.

Chapelco realizó su tradicional Bajada de Antorchas

El desfile se coronó con el descenso de Pisteros Socorristas de Chapelco, Equipo de Maquinistas y Cañoneros, junto al personal de otras áreas de servicios de Cerro Chapelco, quienes descendieron junto al nuevo equipamiento de última generación que en la temporada 2025 se incorporó al centro de esquí: máquinas pisa pistas Pistenbully 600 que trabajan día noche acondicionando las pistas además de las dos flamantes motos de nieve que se destinaron en 2025 a la Patrulla de Chapelco junto a un UTV para apoyo de rescate.

Durante la demostración también se anunció el equipamiento que se incorporó al equipo de Patrulla, como material de socorrismo homologado con estándares internacionales: handys digitales con geolocalización, barquetas, inmovilizadores y colchonetas de vacío, desfibriladores, y material de balizado y señalización, lo que eleva al máximo la seguridad en pistas.

Al caer la tarde, marcada por la alegría y la buena música, se habilitó la Silla Graef para el ascenso de todos los esquiadores que desearan participar de la Bajada de Luces y Antorchas, quienes junto a personal de Chapelco descendieron mientras se escuchaba “El Bolero de Ravel”, creando la imagen emotiva más esperada de la noche. El encendido del clásico cartel de Chapelco, le dio el cierre a esta tradicional fiesta.

Cabe destacar que la provincia del Neuquén ofrece una amplia agenda de las celebraciones populares que se suscitan en todo el territorio provincial. Desde fiestas provinciales, en las que se homenajea al hombre y las costumbres y cultura criolla, otras de índole nacionales como las del Pehuén y las del Chivito y hasta festividades regionales que convocan a miles de personas.

Reprogramación 44° Fiesta Nacional del Montañés

Se recuerda que San Martín de los Andes reprogramó las actividades por la 44° Fiesta Nacional del Montañés para el 31 de agosto próximo debido a las inclemencias climáticas que afectaron la región. La misma se iba a realizar el 24 de agosto pasado.

Esta fiesta popular, que nació en 1981, se realiza anualmente en agosto ya que el 5 es el Día del Montañés. Conjuga varias actividades relacionadas con la cultura de montaña; sin embargo, el concurso de hacheros es probablemente la más convocante y característica de esta celebración.