El calor del hogar en Neuquén: Los Guañacos vive sus primeros meses con gas natural

Ese pasado de sacrificio está todavía fresco en la memoria de Alberto:

“Nosotros ahora no nos preocupamos por la leña ni por la garrafa. Vivimos más tranquilos, ahora es otra la calidad de vida. Se cambió mucho en Los Guañacos”, valora Alberto, aunque reconoce que aún hay familias sin gas.

Hasta hace dos meses, la familia Barrientos consumía entre tres y cuatro garrafas mensuales, sumadas al esfuerzo de conseguir leña para calefaccionarse. “Yo tenía que salir a buscar leña, a partir leña, aunque estuviera mojado, entre el barro. Y cuando había que traerla, pagar el tractor para trasladarla hasta la casa, todo”, recuerda.

El cambio se nota en los gestos simples de cada día:

“La leña no se compara con el gas. El gas usted en la noche lo deja, y al otro día la casa está calentita. Vuelvo del trabajo y la casa está calefaccionada. Vas a poner la pava y no estás pensando que la garrafa se acabó, nada”.

Alberto tiene como vecinos a otras tres familias que también pudieron conectarse a la red. Entre vecinos conversan sobre las ventajas de contar con un servicio que, más allá de la comodidad, representa un antes y un después.

El costo del servicio todavía es una incógnita para Alberto, ya que aún no recibieron la primera boleta. “Aunque me salga el cargo yo lo voy a pagar. Tener el gas es una tranquilidad para la familia, porque teníamos un termo eléctrico y la luz acá era demasiado cara. Pagábamos muy caro la luz”.

Con su tono sereno pero orgulloso, resume lo que siente su familia y la mayoría de los vecinos: “Ahora vivimos más tranquilos, más calentitos. Es otra calidad de vida. Para nosotros, el gas cambió todo”.