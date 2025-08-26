md - 2025-08-25T160240.152 Neuquén, Río Negro y Chubut crearán un Comando Conjunto contra incendios forestales

Según explicó Ortiz Luna, el aprendizaje que dejó el incendio de Valle Magdalena fue crucial y se está transformando en protocolos concretos de acción temprana que permitirán responder de manera unificada y eficaz.

De avanzar la iniciativa, durante la temporada 2025/26 se trabajará en la definición de bases de coordinación, la unificación de sistemas de comunicación y entrenamientos conjuntos entre brigadistas.

En este marco, Ortiz Luna destacó que se están sentando las bases de un sistema de protección regional que prioriza la prevención y la respuesta temprana, y que la clave será el trabajo conjunto entre las provincias.