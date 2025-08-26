El bypass vial que se está ejecutando en Añelo, para desviar el tránsito pesado de la travesía urbana de la ciudad, presenta un avance del 64 por ciento y constituye una de las obras priorizadas por el gobierno provincial de Neuquén para mejorar la circulación en torno a Vaca Muerta.
Neuquén: avanza por encima de lo previsto la obra del bypass de Añelo
Los trabajos se encuentran por encima de lo estipulado por la curva de inversión y se ubican en torno al 64 por ciento de avance.
Es importante destacar que esta obra forma parte de las diversas acciones que lleva adelante el gobierno provincial en el sector, para conciliar el desarrollo industrial con la calidad de vida de los pobladores locales.
Desde la dirección provincial de Vialidad se destacó el cambio en el proyecto original para utilizar hormigón en la calzada. Explicaron que se trata de “un material que brindará mayor durabilidad y mejores prestaciones para el tránsito pesado”, algo importante dado el tipo de vehículos que utilizará la traza.
Los trabajos están a cargo de la unión transitoria de empresas CN Sapag S.A., Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. y se encuentran por encima de lo estipulado por la curva de inversión. Su continuidad fue priorizada por la Provincia en conjunto con los gobiernos locales y las empresas que forman parte de la mesa sectorial Vaca Muerta.
En este sentido, cuando este by pass esté terminado se sumará a la circunvalación petrolera que están llevando adelante diez empresas hidrocarburíferas que operan en Neuquén y que consiste en la pavimentación de las rutas provinciales 8 y 17, a lo largo de 63 kilómetros.
La complejidad del tránsito en el Corredor Petrolero que une las regiones Confluencia y Vaca Muerta, sumada a la conducta de los usuarios y el crecimiento de las ciudades son desafíos que el gobierno provincial ha asumido invirtiendo en obras y en equipamiento.
De hecho, esta obra forma parte de un ambicioso plan de conectividad que alcanza a varias rutas en las regiones Confluencia y Vaca Muerta e incluye también trabajos de mantenimiento rutinario y la implementación de controles, así como la creación -mediante decreto 787/25- de un nuevo Distrito de Conservación en ese sector.