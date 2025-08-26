Neuquén: avanza por encima de lo previsto la obra del bypass de Añelo

Los trabajos están a cargo de la unión transitoria de empresas CN Sapag S.A., Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. y se encuentran por encima de lo estipulado por la curva de inversión. Su continuidad fue priorizada por la Provincia en conjunto con los gobiernos locales y las empresas que forman parte de la mesa sectorial Vaca Muerta.

En este sentido, cuando este by pass esté terminado se sumará a la circunvalación petrolera que están llevando adelante diez empresas hidrocarburíferas que operan en Neuquén y que consiste en la pavimentación de las rutas provinciales 8 y 17, a lo largo de 63 kilómetros.

La complejidad del tránsito en el Corredor Petrolero que une las regiones Confluencia y Vaca Muerta, sumada a la conducta de los usuarios y el crecimiento de las ciudades son desafíos que el gobierno provincial ha asumido invirtiendo en obras y en equipamiento.

De hecho, esta obra forma parte de un ambicioso plan de conectividad que alcanza a varias rutas en las regiones Confluencia y Vaca Muerta e incluye también trabajos de mantenimiento rutinario y la implementación de controles, así como la creación -mediante decreto 787/25- de un nuevo Distrito de Conservación en ese sector.