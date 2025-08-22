La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes informó que, debido a las condiciones climáticas informadas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Concurso de Hacheros, el Desfile del Montañés y el Gran Sorteo del Toyota Yaris se reprograman para el domingo 31 de agosto.
San Martín de los Andes: reprogramación de la 44ª Fiesta Nacional del Montañés
La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes comunicó que, debido a las condiciones climáticas, la fiesta fue reprogramada.
Cabe mencionar que las inscripciones a todas las categorías del Concurso de Hacheros y al Desfile del Montañés se mantienen vigentes. En el caso de que algún inscripto no pueda participar debe comunicarse por WhatsApp al 2944 816772.
Asimismo, informaron que continúa la venta de números para el Gran Sorteo del Toyota Yaris.