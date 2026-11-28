El liderazgo de Neuquén en el crecimiento del empleo privado registrado acompaña una estrategia provincial que combina inversiones, formación laboral y apoyo a emprendimientos. Desde el inicio de la gestión hasta junio de 2026, la provincia sumó 13.583 puestos privados y registró la radicación de 186 empresas. En agosto, el empleo asalariado privado formal creció un 6,1% interanual, la mayor suba del país.

La inversión privada es uno de los componentes de la estrategia. La llegada de empresas amplía el número de firmas que operan en la provincia, mientras que el aumento acumulado del 9,5% en el empleo privado refleja la expansión de los puestos de trabajo hasta junio. Ambas cifras forman parte del balance productivo del período.

La formación laboral constituye otra línea de trabajo. En los últimos dos años, más de 27.000 personas completaron instancias de capacitación y certificación en actividades estratégicas. El Instituto Vaca Muerta y el Centro de Prácticas Simuladas forman parte de las iniciativas destinadas a preparar trabajadores para tareas demandadas por el sector productivo.

El apoyo a los emprendimientos productivos alcanza a quienes buscan generar ingresos mediante una actividad propia. Más de 2.300 personas recibieron acompañamiento, que incluyó asistencia técnica, capacitación y acceso a financiamiento para fortalecer sus proyectos. Esta línea atiende necesidades que van desde la preparación para gestionar un emprendimiento hasta la obtención de recursos para sostenerlo.

El esquema provincial también incorpora la intermediación laboral a través de Emplea Neuquén, que conecta a empresas con personas en búsqueda de trabajo. En los últimos dos años, 12.500 personas accedieron a un empleo formal mediante herramientas públicas provinciales. La vinculación con empleadores complementa la capacitación y el acompañamiento a proyectos propios.