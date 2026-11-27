Neuquén reforzó los operativos de vacunación y vigilancia epidemiológica tras identificar un caso probable de sarampión de origen importado en una persona con antecedente de viaje a México. El Ministerio de Salud provincial activó los protocolos de control de foco y seguimiento, mientras que la muestra analizada fue enviada al Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán para obtener la confirmación diagnóstica.

La situación se presenta en un contexto regional de circulación del virus y brotes en distintos países de Latinoamérica. Desde la cartera sanitaria llevaron tranquilidad a la población y señalaron que la provincia dispone de stock suficiente de vacunas triple viral.

En cuanto a las coberturas de inmunización, durante 2026 Neuquén alcanzó un 99% de cobertura para la primera dosis y un 75% para la segunda, porcentajes que se encuentran por encima de la media nacional, según informaron las autoridades.

Como parte de las medidas preventivas, el paciente recibe seguimiento clínico mediante telemedicina y asistencia domiciliaria para evitar traslados innecesarios. En paralelo, los equipos sanitarios trabajan en la identificación y el seguimiento de contactos, la búsqueda activa de posibles casos y la aplicación de bloqueos vacunales cuando corresponda.

También se dispuso la suspensión preventiva de actividades durante 72 horas en el área de influencia del caso probable, delimitada por el área de Epidemiología y sujeta a evaluación sanitaria. La medida apunta a facilitar las tareas de los equipos que realizan el trabajo territorial.

Otro de los dispositivos que se puso en marcha es la denominada Vacuneta, que desde este viernes 27 de noviembre recorre distintos sectores de la ciudad de Neuquén para revisar y completar los esquemas de inmunización. A su vez, se reforzó la vacunación en todos los centros de salud provinciales y se pidió a los equipos médicos públicos y privados intensificar la detección y notificación temprana de posibles casos.

Desde Salud recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede afectar a personas de cualquier edad. Se transmite a través de gotas que se liberan por la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada. El virus puede permanecer en el aire o sobre superficies y conservar su capacidad de contagio durante dos horas.

La enfermedad no cuenta con un tratamiento antiviral específico, por lo que la vacunación constituye la principal herramienta de prevención. El esquema contempla una primera dosis a los 12 meses de vida y una segunda entre los 15 y 18 meses para quienes nacieron desde el 1 de julio de 2024. En el caso de los niños nacidos antes de esa fecha, la segunda aplicación corresponde durante el año en que cumplen cinco años.

Para adolescentes y adultos, se debe acreditar la aplicación de dos dosis de vacunas con componente antisarampionoso, administradas después del primer año de vida. En cambio, las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

También recomendaron a quienes tengan previsto viajar al exterior revisar y completar sus esquemas, especialmente la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Ante la aparición de fiebre y manchas en la piel, las autoridades sanitarias aconsejaron utilizar barbijo y comunicarse previamente con el centro de salud antes de concurrir, para coordinar la atención y evitar posibles contagios.

En el continente americano, actualmente 17 países registran más de 80.000 casos y se notificaron más de 50 muertes asociadas a la enfermedad.

La Vacuneta continuará su recorrido por distintos puntos de Neuquén capital durante los próximos días. El lunes 30 de noviembre estará en el Monumento a San Martín; el martes 1 de diciembre, en la Universidad; el miércoles 2, en la intersección de Novella y Godoy; el jueves 3, en el estacionamiento del Club Alta Barda; y el viernes 4, en la esquina de Mitre y Olascoaga.