El Instituto de Formación Docente N°3 de San Martín de los Andes abrirá del 1 al 12 de diciembre el período de inscripción para quienes quieran comenzar una carrera de formación docente durante el ciclo lectivo 2027. La oferta académica contempla seis profesorados orientados a la enseñanza en los niveles primario y secundario.

Entre las propuestas disponibles se encuentra el Profesorado de Educación Primaria y las carreras de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Biología, Física, Química y Matemática.

Las personas interesadas en iniciar sus estudios deberán realizar una primera instancia de registro a través de la plataforma SIUNED y luego completar el trámite de manera presencial en la sede del instituto, ubicada en Pérez 524, en San Martín de los Andes.

Para comenzar el procedimiento es necesario ingresar al sistema SIUNED, crear un usuario y generar una contraseña. Posteriormente, se deberá validar el correo electrónico y descargar el comprobante de inscripción, que tendrá que presentarse junto con el resto de la documentación solicitada.

Entre los requisitos se encuentran dos fotografías 4×4, una carpeta colgante y la constancia de inscripción en SIUNED. También deberán entregarse fotocopias del DNI y del título secundario, ambas legalizadas por un juez de paz.

Quienes quieran conocer más detalles sobre las carreras y sus respectivas propuestas de formación pueden consultar el sitio oficial del instituto: isfd3-nqn.infd.edu.ar.

Para realizar consultas, también está disponible la atención presencial en Pérez 524, los mensajes privados a través de las redes sociales institucionales y el teléfono 2972 428190.

El período de inscripción permanecerá abierto entre el 1 y el 12 de diciembre de 2026.