Un total de 585 familias neuquinas accedieron a créditos por $6.007 millones a través del Programa de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia que implementa el Banco Provincia del Neuquén (BPN). La herramienta permite refinanciar deudas, unificar obligaciones financieras y reorganizar los compromisos de pago mediante condiciones especiales de tasas y plazos.

El banco fue la primera entidad financiera en adherir a la iniciativa, lanzada por el gobierno provincial a fines de agosto. Para incorporarse, las instituciones deben sumarse al programa, que contempla incentivos y beneficios fiscales destinados a facilitar la implementación de estas líneas de financiamiento.

La propuesta está dirigida a clientes del BPN que necesiten regularizar sus obligaciones pendientes con la entidad. A través de estos créditos pueden cancelar la totalidad de las deudas preexistentes, incluidos capital, intereses, comisiones y gastos adeudados.

El financiamiento contempla montos de hasta $50 millones, con plazos máximos de 60 meses para las operaciones en pesos y de 36 meses para aquellas denominadas en UVA.

En cuanto a las condiciones económicas, los préstamos en pesos tienen una tasa fija nominal anual del 35%, mientras que los créditos en UVA cuentan con una tasa equivalente al valor de la unidad más un 5%.

Otro de los límites establecidos por el programa es que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos del beneficiario al momento de adherir al plan. De esta manera, se busca establecer un compromiso de pago acorde con la capacidad económica de cada solicitante.

Para acceder es necesario ser una persona humana con domicilio real en la provincia del Neuquén y registrar en el BPN una categoría objetiva distinta de 1 (Normal), de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del Banco Central de la República Argentina.

El programa fue presentado por el gobernador, Rolando Figueroa, a fines de agosto, con el objetivo de brindar alternativas a las familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Desde su puesta en marcha, el BPN concretó 585 operaciones crediticias por más de $6.000 millones, convirtiéndose en la primera entidad en implementar esta herramienta provincial de recuperación crediticia.