Un choque frontal entre un automóvil y un camión de carga provocó un importante operativo de emergencia este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de Villa La Angostura. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor quedó atrapado en el habitáculo y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2093, en el sector de Brazo Huemul. Los vehículos involucrados fueron un Toyota Corolla blanco y un camión, que colisionaron por motivos que todavía son materia de investigación.

La violencia del impacto dejó al conductor del automóvil sin posibilidad de salir por sus propios medios, por lo que los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura desplegaron las tareas necesarias para liberarlo.

En el lugar también intervinieron efectivos de la Policía de Neuquén y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz, que asistieron a las personas involucradas en el accidente.

El conductor del Toyota Corolla es un hombre mayor de 60 años, que fue trasladado al centro de salud local una vez completado el rescate. Otros ocupantes también fueron derivados para recibir atención médica.

A raíz del operativo, Vialidad Nacional dispuso un corte total de circulación sobre ese tramo de la Ruta 40, mientras se desarrollaban las tareas de rescate y asistencia. Desde el organismo solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones del personal de emergencia y evitar transitar por el sector.

Cerca de las 19:30, el tránsito fue restablecido luego de que Vialidad Nacional informara que la calzada se encontraba despejada. De todas maneras, efectivos policiales permanecieron en el lugar para ordenar la circulación.

El siniestro no dejó víctimas fatales. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del choque ni la gravedad de las lesiones sufridas por las personas involucradas.