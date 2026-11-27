La Feria de la Agricultura Familiar se realizará el sábado 5 de diciembre en la plaza San Martín de San Martín de los Andes, con la participación de productores y emprendedores locales. La actividad se desarrollará de 10 a 20 y estará abierta a toda la comunidad, en el marco de las celebraciones por los 70 años del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La jornada reunirá distintas propuestas vinculadas con la producción regional y buscará generar un espacio de encuentro e intercambio entre quienes trabajan en la elaboración de alimentos, artesanías y otros productos de la economía local.

Entre los productos que podrán encontrar los visitantes habrá frutas y verduras de la región, mieles, conservas y alimentos artesanales. También se ofrecerán elaboraciones y productos regionales de distintos emprendimientos.

La feria contará además con artesanías y tejidos con identidad local, junto con un espacio destinado al intercambio de semillas y plantines. La propuesta incluirá actividades para compartir conocimientos, experiencias y tradiciones vinculadas con la producción familiar.

Desde la organización señalaron que el encuentro apunta a poner en valor la diversidad productiva y cultural de la región, con propuestas que abarcan desde la cordillera hasta la estepa. La iniciativa también busca visibilizar el trabajo de las familias y los emprendimientos que generan alimentos, empleo y oportunidades en el territorio.

La convocatoria se enmarca en los 70 años del INTA, organismo que impulsa esta celebración como una oportunidad para compartir su trayectoria y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Quienes estén interesados en participar como expositores o emprendedores pueden comunicarse con Roberto Lacarpia al teléfono 2944 365973.

La feria estará abierta al público el sábado 5 de diciembre, de 10 a 20, en la plaza San Martín, donde se podrán recorrer los puestos y participar de las actividades previstas durante la jornada.