La candidatura del actual gobernador Rolando Figueroa recibió el respaldo unánime del congreso de Unidad Popular Neuquén de cara a las elecciones del 14 de febrero. La votación se realizó en San Martín de los Andes, donde el partido reunió a congresales de todo el territorio provincial.

La unanimidad en la votación definió la posición de la fuerza para la categoría de gobernador. Los representantes que participaron en el encuentro resolvieron acompañar la candidatura de Figueroa y establecieron ese respaldo como parte de la estrategia electoral acordada en el congreso.

El criterio también fue unánime al tratar la participación en la Legislatura provincial. En ese punto, los congresales avalaron que Unidad Popular presente su propia nómina de candidatos a diputados provinciales, una definición que precisa el alcance del acompañamiento electoral al mandatario.

La agenda del congreso provincial incluyó el despliegue del partido en las localidades neuquinas. Allí se resolvió presentar candidatos en todas ellas y respetar los acuerdos que los referentes locales logren en sus respectivos ámbitos.

Las dos votaciones unánimes dejaron resueltas las principales decisiones de Unidad Popular Neuquén en el orden provincial. A partir de esos acuerdos, el partido concurrirá a la elección con el respaldo a Figueroa para la Gobernación, una lista legislativa propia y una participación local sujeta a los entendimientos de cada comunidad.