El Gobierno de Neuquén convocó a ATEN para avanzar en la discusión salarial docente de 2027. La reunión se realizará el sábado 28 de noviembre a las 12 en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno, según la citación cursada el viernes.

El año de referencia de la negociación es 2027, aunque el encuentro se realizará en noviembre de 2026. La convocatoria ubica así la discusión sobre los salarios del próximo año en la agenda de trabajo de la Provincia y el gremio antes del cierre del año.

El llamado está dirigido a la conducción de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, que fue citada para continuar la negociación con el Ejecutivo. La reunión se enmarca en la mesa paritaria que aborda las condiciones salariales del sector.

La Provincia relacionó la continuidad del diálogo con ATEN con la previsibilidad del sistema educativo neuquino. La convocatoria recoge ese objetivo y fija una nueva instancia para que las partes retomen las conversaciones.

La información de la convocatoria se concentró en la organización de la reunión y en la agenda salarial de 2027. Los detalles de la negociación serán parte del intercambio entre el Gobierno provincial y la representación gremial.