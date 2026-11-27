ATEN anunció cinco jornadas de paro docente en Neuquén tras rechazar la propuesta salarial para 2027. La primera huelga, de 48 horas, fue anunciada para el miércoles 25 y el jueves 26, y la segunda, de 72 horas, para la semana siguiente. Las medidas pueden interrumpir las clases en el tramo final del calendario escolar de la provincia, que registra el sueldo bruto más alto del país para un maestro de grado con diez años de antigüedad.

Para la primera huelga, el gremio anunció una permanencia frente a la Casa de Gobierno durante las dos jornadas. La segunda medida también incluye acciones en la sede provincial, aunque el anuncio la ubicó en la semana siguiente sin detallar los días. El cronograma de protestas abarca así dos semanas consecutivas, un lapso relevante para las escuelas que todavía tienen actividades de fin de curso.

El alcance de las interrupciones dependerá de la adhesión docente a cada medida. Para estudiantes y familias, la organización de esos días queda sujeta a cómo se aplique el paro en cada establecimiento. La distribución de las huelgas en dos semanas también puede obligar a revisar la planificación de las últimas jornadas de clase en las escuelas con mayor adhesión.

Las medidas se resolvieron en el plenario de secretarios generales de ATEN, que además pidió al Ejecutivo una convocatoria urgente para retomar las conversaciones. La definición llegó después de tres reuniones entre las partes y mientras sigue en vigor el convenio salarial actual, cuya fecha de vencimiento es el 31 de enero de 2027.