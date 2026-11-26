El gobernador, Rolando Figueroa, convocó a distintos sectores de la sociedad a involucrarse en el desarrollo de Neuquén para aprovechar la oportunidad histórica que representa el crecimiento de Vaca Muerta. Lo hizo durante la presentación de un balance de gestión ante profesionales del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (CAyPN), donde destacó la importancia de sostener una planificación común para el futuro de la provincia.

“Estamos viviendo una etapa fundamental para Neuquén. Esto no se está viviendo en ningún otro lugar del país ni se ha vivido en la historia de Neuquén de la manera que se está viviendo hoy acá”, expresó Figueroa. También sostuvo que el crecimiento económico debe estar acompañado por una visión compartida sobre el futuro provincial y por el compromiso de cuidar los recursos y las oportunidades que genera esta etapa.

El mandatario señaló que las transformaciones impulsadas por su gestión buscaron poner las necesidades de los neuquinos en primer lugar. Para continuar ese proceso, consideró indispensable la participación del sector privado, las empresas y las instituciones públicas, con objetivos comunes y una dirección definida.

“Necesitamos mucha gente que se quiera involucrar en el ámbito privado, en el ámbito público, en las empresas, pero que tengamos un rumbo. Un rumbo claro y que todos vayamos hacia ese lado”, afirmó.

En relación con el desarrollo hidrocarburífero, Figueroa remarcó que la provincia cuenta con una planificación para administrar los recursos extraordinarios que genere la actividad energética. En ese sentido, mencionó la futura constitución de un Fondo Soberano como parte de la estrategia para sostener el crecimiento neuquino.

El gobernador aclaró que la riqueza de Vaca Muerta no llegará automáticamente a los bolsillos de todos los habitantes, sino que será necesario fortalecer el entramado productivo, social y de servicios para transformar los recursos naturales en desarrollo. “Todo este ecosistema lo tenemos que fortalecer entre todos y tiene que quedar acá en Neuquén. Tenemos que mejorar el metro cuadrado de nosotros”, planteó.

Como ejemplo, señaló que el impacto de esa actividad también debe reflejarse en servicios públicos de calidad, entre ellos la educación y la salud. “Vaca Muerta no nos va a entrar al bolsillo directamente, pero sí nosotros sabemos que podemos mandar nuestros hijos a educación pública y vamos a tener escuelas de calidad, que vamos a poder mandar nuestros pacientes a hospitales y vamos a tener hospitales de calidad”, explicó.

Figueroa también se refirió a la incidencia que tendrá la producción energética neuquina en las cuentas nacionales y sostuvo que Vaca Muerta representa una oportunidad para contribuir al equilibrio fiscal de la Argentina.

Durante el encuentro, el mandatario agradeció a los profesionales del Derecho por el acompañamiento a las modificaciones de los códigos procesales de la provincia. Destacó el proceso de transformación del sistema judicial neuquino, iniciado con la implementación del Código Procesal Penal y continuado con las reformas en materia civil y de familia.

El presidente del CAyPN, Marcelo Íñiguez, valoró la presentación del balance de gestión y consideró que la posibilidad de que el gobernador explique las decisiones tomadas y los próximos pasos representa una forma de democracia más directa. Por su parte, el secretario de la institución, Sebastián Fernández, expresó que el colegio acompañará el crecimiento que atraviesa Neuquén.

De la actividad participaron también la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Jefatura de Gabinete, Juan Luis Ousset; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y el delegado regional Confluencia, Jorge Jamut, entre otros invitados.