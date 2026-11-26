La Provincia de Neuquén llamó a licitación para construir 44 nuevas viviendas en San Martín de los Andes, distribuidas en dos desarrollos habitacionales: 24 unidades en el barrio Jardines de la Estepa, ubicado en Chacra 28, y otras 20 correspondientes a la cooperativa Rukahueche, en Chacra 32. La inversión oficial conjunta supera los $7.200 millones.

Los proyectos son resultado de un proceso de trabajo entre el Gobierno provincial, el Municipio y las familias que accederán a las soluciones habitacionales. Según lo previsto, las obras comenzarán durante los próximos meses y tendrán un plazo de ejecución de 240 días cada una.

Para el desarrollo de las 24 viviendas de Jardines de la Estepa, correspondientes a la licitación 012/2026, el Estado provincial estableció un presupuesto oficial cercano a los $3.900 millones.

En tanto, la construcción de las 20 unidades destinadas a la cooperativa Rukahueche, en Chacra 32, contará con un presupuesto de aproximadamente $3.400 millones.

Los terrenos donde se levantarán ambos complejos fueron recorridos dos semanas antes del anuncio por el gobernador, Rolando Figueroa, junto con integrantes de su equipo, el intendente, Carlos Saloniti, y la directora del Instituto de Vivienda y Hábitat del Municipio, Carolina Amaya.

La apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas interesadas se realizará el 22 de diciembre de 2026, en la Casa de Gobierno de la Provincia del Neuquén, ubicada en Belgrano 350, en la ciudad de Neuquén.

Los dos llamados a licitación forman parte de las políticas habitacionales impulsadas por la Provincia y buscan ampliar la disponibilidad de viviendas en San Martín de los Andes mediante el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones de las familias beneficiarias.