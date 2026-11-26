Un principio de incendio forestal registrado este jueves en el Callejón de Gingins, en San Martín de los Andes, fue controlado mediante un operativo conjunto del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos. El foco se encontraba cerca de una vivienda y de un sector de vegetación, por lo que existía preocupación ante la posibilidad de que las llamas se extendieran.

El incendio se habría iniciado en un espacio ubicado en el límite entre terrenos particulares, próximo a una zona de retamas. La cercanía con la vegetación generó la intervención de los equipos de emergencia para evitar que el fuego avanzara.

De acuerdo con la información preliminar, también se habría observado un elemento que salió despedido desde alguna vivienda, aunque todavía no se pudo establecer qué ocurrió ni si tuvo relación directa con el origen del foco.

Al lugar acudieron una camioneta del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y un camión de Bomberos. El personal trabajó para controlar y extinguir las llamas y posteriormente realizó tareas de verificación para descartar la presencia de nuevos puntos calientes.

La rápida intervención permitió contener el episodio y evitar que el fuego se propagara hacia la vegetación cercana.

Por el momento, no se informaron las causas que provocaron el principio de incendio ni se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se inició.