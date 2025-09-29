md - 2025-09-28T090406.382 Neuquén: la Fundación Intecnus firmó un convenio con ISSN y ya es prestadora

Una alianza patagónica para beneficio del paciente oncológico

Buscemi, señaló que “previo a esta alianza, los afiliados del ISSN que necesitaban estudios para diagnóstico oncológico o bien, tratamiento de Radioterapia, debían atenderse en Leben Salud, la institución pionera y la más prestigiosa de la Patagonia Norte en tratamientos radiantes y estudios de imágenes metabólicas, con sedes en Neuquén y Río Negro”.

“Sin embargo -continuó Buscemi- la distancia geográfica para pacientes oncológicos del ISSN de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes implicaba un desarraigo si estas personas llegaban a necesitar Radioterapia, ya que las sedes de Leben Salud se ubican a unos 400 kilómetros de su lugar de origen. Por eso este acuerdo nos enorgullece especialmente, porque es el resultado de un trabajo conjunto entre nosotros, el ISSN y Leben Salud, anclado en un fuerte compromiso para garantizar la atención oncológica integral sin desarraigo y empezar a trabajar en red por un objetivo troncal: el beneficio de los usuarios del sistema de salud de nuestra región”.

Por su parte, Alberti destacó la importancia de este acuerdo que permitirá a los afiliados acceder al tratamiento que necesitan, “nuestro objetivo es poder brindarles a los afiliados los mejores servicios y qué mejor que sea cerca del lugar en el que residen. Esto no solo los ayuda a transitar mejor este difícil momento, sino que les evita un tema más de estrés. Por eso, fue muy importante para nosotros poder ponernos de acuerdo con la Fundación y comenzar a trabajar juntos”.