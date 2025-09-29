La Fundación Intecnus y el Instituto del Seguridad Social del Neuquén (ISSN) firmaron un convenio para que los afiliados de esa obra social puedan recibir tratamientos de radioterapia, en la fundación ubicada en Bariloche. Será para quienes residan en Villa la Angostura, San Martín y Junín de los Andes.
Neuquén: la Fundación Intecnus firmó un convenio con ISSN y ya es prestadora
Los pacientes de Angostura, San Martín y Junín de los Andes (Neuquén) podrán acceder a servicios de Radioterapia y Diagnóstico por Imágenes en Bariloche.
Uno de los objetivos principales de la Fundación Intecnus es facilitar el acceso de la comunidad a los servicios de salud de referencia nacional. En este sentido y con el foco puesto en el bienestar de los pacientes, este convenio permitirá que los afiliados a esa obra social puedan recibir tratamientos de radioterapia, en la fundación ubicada en Bariloche y de esta forma, evitar el desarraigo. El acuerdo también contempla el acceso a estudios de diagnóstico por imágenes y prestaciones de laboratorio.
En representación del ISSN estuvo su Administradora General, Mariane Bartusch, y el director de Prestaciones de Salud y Asistenciales, Jorge Oscar Alberti; mientras que por Fundación Intecnus participaron, Fernando Quintana, presidente de la Fundación y Sebastián Buscemi, gerente Operativo y Comercial de la Institución, ambos miembros del Comité Ejecutivo. También estuvo presente Romina Ventimiglia, responsable del servicio de Radioterapia de la Fundación. También participó del acto la concejala María Laura Da Pieve quien acompañó, desde el Concejo Deliberante, para poder llegar a este acuerdo.
Una alianza patagónica para beneficio del paciente oncológico
Buscemi, señaló que “previo a esta alianza, los afiliados del ISSN que necesitaban estudios para diagnóstico oncológico o bien, tratamiento de Radioterapia, debían atenderse en Leben Salud, la institución pionera y la más prestigiosa de la Patagonia Norte en tratamientos radiantes y estudios de imágenes metabólicas, con sedes en Neuquén y Río Negro”.
“Sin embargo -continuó Buscemi- la distancia geográfica para pacientes oncológicos del ISSN de Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes implicaba un desarraigo si estas personas llegaban a necesitar Radioterapia, ya que las sedes de Leben Salud se ubican a unos 400 kilómetros de su lugar de origen. Por eso este acuerdo nos enorgullece especialmente, porque es el resultado de un trabajo conjunto entre nosotros, el ISSN y Leben Salud, anclado en un fuerte compromiso para garantizar la atención oncológica integral sin desarraigo y empezar a trabajar en red por un objetivo troncal: el beneficio de los usuarios del sistema de salud de nuestra región”.
Por su parte, Alberti destacó la importancia de este acuerdo que permitirá a los afiliados acceder al tratamiento que necesitan, “nuestro objetivo es poder brindarles a los afiliados los mejores servicios y qué mejor que sea cerca del lugar en el que residen. Esto no solo los ayuda a transitar mejor este difícil momento, sino que les evita un tema más de estrés. Por eso, fue muy importante para nosotros poder ponernos de acuerdo con la Fundación y comenzar a trabajar juntos”.