Este centro de día estará bajo la órbita del hospital Senillosa y se enfocará en el tratamiento ambulatorio para personas con padecimientos mentales o consumo problemático, promoviendo su autonomía y reinserción social. El decreto autoriza la cobertura mediante concurso de los cargos necesarios para su funcionamiento.

La agenda sanitaria de Neuquén marcada por más de cien residentes, Salud Mental y nuevos concursos

Otro de los decretos hablita el ingreso de 107 nuevas y nuevos profesionales al sistema de residencias de la Provincia. Los hospitales Castro Rendón, Horacio Heller, Chos Malal y San Martín de los Andes, entre otros, serán los escenarios donde estos jóvenes profesionales se desempeñarán como residentes. "La formación es una inversión vital", se fundamenta en el decreto, sintetizando una filosofía de gestión sanitaria que entiende que invertir en conocimiento es invertir en el futuro de la salud pública.

Por otro lado, la administración de personal se basa en el concurso como única herramienta para el ingreso y promoción, según el Convenio Colectivo de Trabajo. Por eso, cinco de los decretos resuelven la movilidad de profesionales que ganaron concursos internos, lo que implica ascensos y reubicaciones a puestos de mayor complejidad o responsabilidad.

Las vacantes o conversiones de cargos resultantes de estos movimientos (incluyendo un puesto de médico en el hospital de Aluminé y el cambio de agrupamiento de un informático) quedan automáticamente autorizadas para ser cubiertas mediante nuevos concursos públicos.

Adicionalmente, se formaliza la creación de un nuevo cargo de médico en un hospital de la zona y se designa a una persona en una vacante por fallecimiento, cumpliendo con la cláusula social de la normativa laboral vigente.