El PRO ratificó este miércoles su respaldo al proyecto de Rolando Figueroa en Neuquén mediante un acuerdo programático que incluye obras y servicios entre sus prioridades. Durante la firma con la presidenta provincial del partido, Leticia Esteves, el gobernador detalló la superficie destinada a proyectos en escuelas, hospitales, comisarías y cárceles. También anticipó la compra de 350 patrulleros antes de fin de año y de otros 200 en los primeros meses del siguiente.

Figueroa sostuvo que el Estado provincial debe mantener sus cuentas ordenadas, evitar el déficit y prescindir de la deuda para financiar gastos corrientes. Según explicó, el orden fiscal facilita el acceso al financiamiento y permite reasignar recursos propios a obras públicas. El gobernador destacó que el PRO acompañó esa política desde la Legislatura y a través de su participación en el gabinete.

En materia de infraestructura, Figueroa señaló que la provincia está ejecutando 100.000 metros cuadrados de escuelas y otros 100.000 metros cuadrados de hospitales. A esa superficie sumó 50.000 metros cuadrados entre comisarías y cárceles. Según explicó, las obras en el sistema de detención buscan reducir el uso de las dependencias policiales para alojar detenidos y facilitar el trabajo de las comisarías.

El gobernador indicó que la provincia ya invirtió en equipamiento policial, armas no letales y patrulleros. La incorporación prevista de 550 vehículos, distribuida en dos etapas, forma parte de la continuidad de esa política. El acuerdo con el PRO también incluye el fortalecimiento de la seguridad pública y el combate al narcotráfico y al crimen organizado dentro del marco legal vigente.

En el documento firmado, las partes se comprometieron a preservar el equilibrio fiscal y priorizar la infraestructura estratégica y el financiamiento de los servicios esenciales. Para educación y salud, la agenda suma objetivos vinculados con la calidad educativa, la formación técnica y profesional, la atención primaria y la prevención. También contempla el desarrollo de infraestructura vial, aérea y digital en la provincia.