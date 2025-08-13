Villa La Angostura sin nieve: los copos artificiales sostienen la temporada del Cerro Bayo

La escasez de nieve, algo que preocupa más allá del turismo

La temporada que está finalizando se mostró compleja en varios sentidos para los prestadores turísticos de todos los destino neuquinos. A los componentes económicos (una situación difícil para los viajeros nacionales y un dólar alto que convierte en poco competitivas las ofertas locales para los turistas) se suma el componente natural, que hace la nieve sea un bien escaso.

De hecho eso supera las preocupaciones de los que están vinculados al rubro, y abre otras incógnitas. Porque lo que también se podría complicar es generación de energía eléctrica, debido a que es el deshielo lo que ayuda a que esto suceda. Además la falta de pasturas podría poner en riesgo al ganado, y los incendios forestales estar a la orden de día por la baja humedad del suelo.

FUENTE: Mejor Informado