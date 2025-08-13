Destacó “la voluntad de trabajar en concordancia con la posibilidad de construir una Argentina diferente”. “No peleamos por pelear, peleamos por Neuquén. Es decir, si alguna medida beneficia a Neuquén la vamos a apoyar, si perjudica no la apoyaremos”, aseguró.

Por otra parte, recalcó que “somos muy prudentes con los números y muy serios a la hora de manejar las finanzas. Somos una provincia con superávit que ha disminuido más del 25% la deuda consolidada pública”. “Hemos cancelado toda la deuda flotante y estamos ejecutando el 25% del presupuesto en obra pública, porque creemos que es la forma en la que deben crecer los Estados provinciales y los habitantes de una provincia”, indicó Figueroa.

md - 2025-08-12T142440.789 Figueroa busca que Nación compense con bienes la deuda que tiene con Neuquén

Reunión con Pablo Quirno

El gobernador se reunió también con el secretario de Finanzas, con el objetivo de repasar la planificación de obras que necesita la provincia, “en función de los avances que llevamos adelante con organismos internacionales”.

“Neuquén está en obra y queremos seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento para recortar el déficit de infraestructura que recibimos en la provincia”, recalcó Figueroa y agregó que “para eso, es necesario coordinar acciones con todos los sectores que nos permitan acceder al financiamiento necesario para concretar nuestros objetivos”.