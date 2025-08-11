Las vacaciones de Cande Ruggeri y su familia en Villa La Angostura

En medio del descanso y los juegos en la nieve, también hubo espacio para el romanticismo. Cande Ruggeri compartió una imagen abrazada a Nicolás Maccari, con un imponente paisaje de fondo, y acompañó la publicación con un breve pero sentido mensaje: “Con mi amor en el sur”.

Además de mostrar momentos íntimos en familia, la modelo no dejó de marcar tendencia. Uno de sus looks más comentados fue un conjunto invernal en tonos claros, donde combinó una campera acolchada con botas de nieve, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

Cande Ruggeri no se quedó ahí y sorprendió con un outfit más osado: un mono negro clásico, sobre el que sumó un tapado de piel marrón. El look se completó con una vincha negra, gafas oscuras, botas al tono y una cartera a juego, destacando su lado más fashionista.

FUENTE: Mejor Informado