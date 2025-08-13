El producto bautizado como Termas Nieve, recibió durante la temporada invernal del 2024 un total de 300 visitantes. Este año, la cifra se duplicó en el mismo lapso, impulsada por la creciente popularidad del producto, sumando además Termas bajo las Estrellas con su propuesta de baños termales durante la noche.

md - 2025-08-12T142628.151 Copahue bate récord de visitantes con Termas Nieve

Sobre Termas Nieve

Uno de los puntos más cautivantes para los visitantes es la Laguna del Chancho, conocida por sus aguas cálidas y fangos azufrados, rodeada de un manto blanco de nieve, generando una atmósfera mágica e inigualable. La postal invernal de Copahue se completa con nuevas propuestas que enriquecen la estadía: masajes locales y totales, mascarillas faciales con algas y combos especiales para grupos familiares.

Los precios accesibles se mantendrán durante toda la temporada, en la que una inmersión en agua sulfurosa o ferruginosa sale 50.000 pesos; un masaje total 70.000 pesos, con combos especiales para grupos familiares y descuentos del 50% para residentes neuquinos. Aquellas personas interesadas pueden consultar tarifas e información ingresando a la web oficial en www.termas.neuquen.gov.ar, redes sociales del Ente o enviando un Whatsapp al 299- 6013027.

Con esta tendencia en alza, Copahue reafirma su lugar como destino predilecto del turismo de bienestar en la Patagonia, ofreciendo no sólo descanso y relajación, sino también un contacto profundo con la naturaleza en su estado más puro.