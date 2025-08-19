En relación al nuevo equipamiento del Castro Rendón, el mismo fue entregado a través del Programa de Apoyo al Sector Sanitario Público – Fase II (PROSEPU II), financiado con fondos internacionales, con asistencia técnica de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Para la instalación del mismo y de un equipo telecomandado (para hacer estudios dinámicos de rayos), el hospital realizó la renovación integral del Servicio de Radiología con una inversión de 90 millones de pesos (fondos propios).

Acerca de las funciones que cumple el nuevo mamógrafo, la médica especialista y jefa de imágenes mamarias del Servicio de Radiología del HPN, Paula Gil, señaló: “Tiene como característica principal y en mejoría de lo que teníamos anteriormente la capacidad de hacer tomosíntesis con contraste, imágenes en 3D. Es una mamografía contrastada, eso significa que se le inyecta iodo a través de vena a una paciente, se efectúan las mamografías y cuando hay alguna patología realza el contraste y es mucho más fácil la detección”.

Neuquén cuenta con mamógrafos en todas las regiones sanitarias

A su vez, la profesional explicó: “El recurso humano está presente y los turnos también a disposición, como siempre, la normativa para realizar un estudio mamográfico es igual que en los años previos, toda la paciente mayor de 50 años puede acercarse a la ventanilla y será otorgado su turno una vez cada dos años como screening poblacional normal. Seguimos rigiéndonos a través de las reglas del Instituto Nacional del Cáncer en ese aspecto, pero si una paciente se toca un bulto o tiene alguna sintomatología diferente, no tiene que dudar en acercarse a ventanilla y se activa rápidamente la cadena de la unidad”.

Gil destacó: “Realmente hay un gran equipo detrás de todo esto. Se llama Unidad Mamaria Doctora Adriana Novoa, que ya fue conformada hace un par de años y tenemos como una cadena, un eslabón que activa al otro, apenas ingresa la paciente a mamografía, si es algo positivo, instantáneamente se le solicita el turno dentro de la misma semana con patología mamaria y ellas remiten en el caso de que haya que hacer biopsia o no, para que dentro de los 15 días la paciente pueda tener definido su diagnóstico y encauzado su tratamiento”.

Es importante destacar que, con este nuevo equipamiento, se podrá aumentar la cantidad de estudios, superando los 30 diarios que se realizaban anteriormente, y así brindar una atención más amplia a la comunidad.

Por otra parte, el jefe del Departamento de Ingeniería Hospitalaria, Emanuel Pita, explicó que lo que se hizo fue reconfigurar la sala del mamógrafo donde estaba el anterior y que con la instalación se generaron nuevos espacios, se realizaron arreglos y remodelaciones, y se renovó la luminaria en distintos sectores. “Estas mejoras tuvieron como objetivo optimizar las condiciones de trabajo de los equipos de salud, favorecer la atención de los pacientes y garantizar la correcta diagramación y ubicación del nuevo equipamiento”, detalló.