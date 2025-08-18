“Desde el Gobierno provincial es una prioridad acompañar a las juventudes en sus trayectorias”, agregó.

Este año, la feria educativa tendrá nuevas fechas y mayor alcance en las diferentes localidades del interior neuquino.

Cabe destacar que la gira provincial incluirá tres jornadas fundamentales en el calendario educativo 2025, comenzando en el Parque de la Estación de Zapala el 26 y 27 de agosto; continuando en el Gimnasio Municipal de Chos Malal el 9 y 10 de septiembre; y finalizando en el Espacio Duam de Neuquén capital el 1, 2 y 3 de octubre. En todos los casos se realizarán de 9 a 18 horas.

Neuquén: comienza la gira provincial de la Expovocacional 2025

Sobre la feria

Organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE), la Expovocacional del 2025 reafirma su misión de conectar a los estudiantes secundarios con opciones educativas terciarias, universitarias y de oficios, tanto públicas como privadas.

Bajo el lema “Tu vocación importa”, las próximas ediciones seguirán brindando espacios de información, charlas de orientación, zonas de entretenimiento y actividades recreativas para más de 20.000 estudiantes de toda la provincia.

La actividad es con entrada libre y gratuita y las charlas de orientación requerirán reserva previa a través del correo [email protected] . Se invita a todos los estudiantes, docentes y familias a aprovechar esta oportunidad de acercarse a nuevas alternativas educativas y rutas profesionales.

El evento contará con la participación de instituciones educativas, universidades, institutos técnicos, dependencias estatales y organizaciones vinculadas a la formación y al empleo joven.

En las redes sociales de la @expovocacional se podrá acceder a toda la información y novedades del evento.