Este compromiso significó, por un lado, renegociar y dar continuidad a la construcción de edificios escolares paralizados que se gestionaban a través de financiamiento nacional que fue interrumpido, asumiendo con recursos propios dicha acción. Por otro lado, nuevas inversiones en materia de infraestructura, para cubrir el déficit histórico en el área y la planificación sobre nuevas demandas de desarrollo y del crecimiento de la población de estudiantes interesados en los perfiles técnicos.

Se encuentran en marcha los nuevos edificios de las EPET números 23 de Añelo, 26 de San Patricio del Chañar, 29 de Centenario y 25 de Plottier, que se ejecutan a través de la Unidad Provincial de Financiamiento Externo -Upefe-, significando una inversión en ejecución de más de 39.740 millones de pesos.

En tanto, se encuentran licitadas y adjudicadas, en proceso o próximas a licitar la construcción de las escuelas números 24 de Rincón de los Sauces, 28 de Villa La Angostura, 15 de Zapala y 27 de Neuquén. Además, se contempla la construcción de otro edificio para una nueva escuela técnica para la ciudad de San Martín de los Andes, como parte de un convenio firmado entre el gobierno provincial y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

Neuquén: la educación técnica de la provincia se jerarquiza con nuevas obras

Por otro lado, sobre las escuelas técnicas en funcionamiento se han realizado desde el inicio de la gestión inversiones vinculadas a obras de ampliación y mejoras, a cargo de la secretaría de Obras Públicas y de UPEFE, en las escuelas técnicas N°11 de Zapala, N° 19 y EPEA N° 2 de Plottier, N°17 de Neuquén, N°10 de Plaza Huincul y N°1 de Cutral Co; sobre estas dos últimas se prevén nuevas ampliaciones, así como también en la N° 21 de San Martín de los Andes.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, vinculó las acciones sobre este nivel educativo a las demandas de formación técnica que se generan desde el sector de las empresas privadas, y a partir de los desarrollos productivos regionales y la construcción que se hace junto a las comunidades educativas.

En este sentido, señaló que esto “representa un desafío de articulación permanente con diferentes actores desde una gestión que se compromete con una educación de calidad, con el convencimiento de que es el Estado el que tiene que ser garante de la misma, a partir de un perfil de provincia inclusiva y con oportunidades para cada neuquino y neuquina en el territorio”.

Por otro lado, la cartera educativa adquirió y tiene en marcha un proceso de compra de equipamiento para el sector de talleres de las escuelas técnicas con una inversión de más de 890 millones de pesos. A esto se suma un incremento en las partidas destinadas a los talleres de las escuelas técnicas del ciclo básico y del ciclo superior, que representó un acumulado del 125% hasta el segundo trimestre de este año en curso.

En tal sentido, el director de Educación Técnica del Consejo Provincial de Educación (CPE), Gustavo Livoreiro, valoró la inversión y explicó que la educación técnica profesional requiere, para la apropiación de conocimientos y saberes de los y las estudiantes un entorno formativo adecuado; a fin de que la praxis se pueda desarrollar. Un entorno formativo que se compone de máquinas, herramientas, materiales consumibles, elementos de protección y seguridad personal.

El plan de austeridad que lleva adelante el Gobierno provincial, que implicó el recorte de la planta política y la eliminación de gastos innecesarios, permitió destinar las partidas presupuestarias necesarias para áreas clave como la educación. En este sentido, el Ejecutivo destina fondos para el mejoramiento de la infraestructura escolar, la construcción de nuevos establecimientos, los refrigerios y el otorgamiento del programa provincial de becas Gregorio Álvarez, entre otras políticas de Estado.