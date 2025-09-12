Los destinos serán los hospitales Las Ovejas, Chos Malal, Picún Leufú, Villa El Chocón, Zapala, Plottier, Aluminé, Bouquet Roldán (Neuquén capital), Añelo, Loncopué, Junín de los Andes, Andacollo y Añelo.

Cabe mencionar que estas acciones buscan fortalecer los planteles de salud y garantizar una mejor cobertura sanitaria en toda la provincia. Es uno de los objetivos del ministerio de Salud fortalecer la radicación y retención de profesionales para asegurar y acompañar el crecimiento de los servicios públicos de salud en todo el territorio provincial.

El gobierno de Neuquén refuerza los equipos de salud en las distintas regiones

Se crearon cargos para Salud en Añelo

Este jueves, el gobernador y el ministro de Salud, Martín Regueiro, oficializaron la creación de nueve cargos para el Centro de Día Comunitario de Añelo, a través de la firma de un decreto. El dispositivo tiene como objetivo brindar tratamiento ambulatorio, permitiendo que las personas con padecimientos mentales y/o consumo problemático permanezcan en su entorno comunitario, promoviendo su autonomía e inclusión social.

La iniciativa se encuentra del Plan Provincial de Salud y en normativas nacionales e internacionales que promueven la atención integral y el respeto de los derechos humanos.

De este modo, para su correcto funcionamiento se crearon un puesto para Psicólogo; un puesto para Licenciado en Servicio Social; un puesto para Enfermero; dos puestos para Técnicos en Acompañamiento Terapéutico; dos puestos para Operadores Territoriales; y dos puestos para Mucama, para ser incorporados al Centro de Día.

El Centro de Día representa un avance fundamental en el abordaje integral de la salud mental comunitaria, incorporando una mirada sensible a las particularidades de género en el cuidado de la salud mental. El mismo tendrá un enfoque integral, intersectorial e interdisciplinario, con participación activa de usuarios, acompañamiento familiar y comunitario, y pleno respeto por las garantías individuales.