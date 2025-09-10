Se realizará en Neuquén el Congreso de Transición Energética

El Congreso Neuquino de Transición Energética no solo pondrá en valor lo que ya se está haciendo, sino que abrirá un debate colectivo sobre cómo consolidar un modelo energético más justo y sostenible.

Neuquén se prepara para trazar el camino de una provincia que será protagonista no solo en Vaca Muerta, sino también en el futuro de las energías limpias y sostenibles.