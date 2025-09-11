Neuquén fortalece su modelo educativo ante los recortes de Milei

La respuesta neuquina se concretó con la entrega de 500 notebooks a becarios de nivel secundario y terciario, en un gesto que busca acompañar el salto académico de los estudiantes. Además, se anunció un premio a los egresados con las calificaciones más altas de cada escuela secundaria y técnica pública de la provincia.

El gobernador destacó que la estrategia educativa se sostiene con un Estado eficiente, que cambió el paradigma de financiamiento. En lugar de pedir préstamos a las petroleras para cubrir sueldos o aguinaldos, explicó Figueroa, ahora se les solicita que colaboren con el sistema de becas estudiantiles.

El programa provincial incluye no solo ayuda económica, sino también un sistema de seguimiento académico que apunta a garantizar la permanencia y el egreso de los jóvenes. El objetivo, según remarcaron las autoridades, es que la educación pública de Neuquén brinde a los estudiantes herramientas sólidas para enfrentar la futura inserción laboral.