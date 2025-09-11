El contraste entre las políticas educativas de Nación y de Neuquén quedó en evidencia esta semana. Mientras el presidente Javier Milei vetó la ley que garantizaba la actualización automática de fondos para las universidades públicas, el gobernador Rolando Figueroa reforzó el respaldo provincial con nuevas medidas destinadas a los estudiantes.
Neuquén fortalece su modelo educativo ante los recortes de Milei
Con nuevas becas y apoyo tecnológico, la provincia busca garantizar igualdad de oportunidades en un contexto de reducción de fondos nacionales.
Durante un acto realizado en la capital provincial, Figueroa anunció la implementación de una beca para los mejores promedios de la educación secundaria. Este reconocimiento se suma a la entrega de notebooks, al programa de becas Gregorio Álvarez y a las inversiones en infraestructura educativa que impulsa la gestión neuquina.
En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso el veto a la ley universitaria, pese a haber sido aprobada por 158 votos en la Cámara de Diputados. Ahora, la oposición deberá reunir los dos tercios necesarios para revertir la decisión y reactivar el financiamiento automático de universidades, hospitales y proyectos de investigación.
La respuesta neuquina se concretó con la entrega de 500 notebooks a becarios de nivel secundario y terciario, en un gesto que busca acompañar el salto académico de los estudiantes. Además, se anunció un premio a los egresados con las calificaciones más altas de cada escuela secundaria y técnica pública de la provincia.
El gobernador destacó que la estrategia educativa se sostiene con un Estado eficiente, que cambió el paradigma de financiamiento. En lugar de pedir préstamos a las petroleras para cubrir sueldos o aguinaldos, explicó Figueroa, ahora se les solicita que colaboren con el sistema de becas estudiantiles.
El programa provincial incluye no solo ayuda económica, sino también un sistema de seguimiento académico que apunta a garantizar la permanencia y el egreso de los jóvenes. El objetivo, según remarcaron las autoridades, es que la educación pública de Neuquén brinde a los estudiantes herramientas sólidas para enfrentar la futura inserción laboral.