Nuevo operativo de donación multiorgánica en el Hospital de Bariloche

El Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de Bariloche realizó un nuevo operativo de donación multiorgánica, concretado por la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos. En esta oportunidad se logró la procuración de hígado y riñones, ya asignados a pacientes en lista de espera. Las córneas se encuentran en proceso de evaluación para determinar su viabilidad.