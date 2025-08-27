"Pantalla Abierta" en Bariloche: una Nueva Propuesta Cinematográfica

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche presenta “Pantalla Abierta”; se trata de una propuesta cinematográfica diseñada la cual tiene como objetivo brindar oportunidades a realizadores y realizadoras locales y regionales.
El objetivo principal de “Pantalla Abierta” es proporcionar una plataforma para que los creadores audiovisuales puedan difundir sus obras y llegar a un público más amplio. Con este fin, en el marco del convenio existente entre la Subsecretaría de Cultura y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se proyectarán cortometrajes producidos por estudiantes de la institución.
Cabe destacar que este acuerdo permitirá acercar al público barilochense con los nuevos talentos regionales, fomentando la cultura cinematográfica local y promoviendo la producción audiovisual en la región.
En línea con los objetivos de la Film Commission Bariloche
Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Film Commission Bariloche, que busca consolidar a la ciudad como un hub audiovisual, tanto en producción como en público. En este sentido, “Pantalla Abierta” juega un rol fundamental en la formación de audiencias, ya que brinda oportunidades para que el público local descubra y aprecie la producción audiovisual regional y nacional. La formación de audiencias es un aspecto clave para el desarrollo de la industria audiovisual, ya que permite crear un público más consciente y exigente, que demande producciones de calidad y que apoye a los realizadores locales. Al mismo tiempo, “Pantalla Abierta” contribuye a la diversificación de la oferta cultural en la ciudad, enriqueciendo la vida cultural de Bariloche y consolidando su posición como destino cultural y turístico.
Detalles del Ciclo
- Frecuencia: proyecciones quincenales.
- Días y horarios: lunes 19hs, a partir del 1 de septiembre.
- Lugar: nueva Sala del Puerto San Carlos.
- Entrada: gratuita.
- Inscripción de material.
Cabe mencionar que personas que deseen inscribir su material para ser considerado en el ciclo “Pantalla Abierta”, deberán hacerlo a través del formulario único de inscripción de propuestas culturales: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXJS4CeZNBfoIULCQQ56pHI9fZYJa8_gBCmPgchVJoovKpw/viewform
Para obtener más información sobre “Pantalla Abierta” y su programación, por favor contactar a la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Bariloche.
Contacto: Julieta – [email protected]