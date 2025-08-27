"Pantalla Abierta" en Bariloche: una Nueva Propuesta Cinematográfica

En línea con los objetivos de la Film Commission Bariloche

Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Film Commission Bariloche, que busca consolidar a la ciudad como un hub audiovisual, tanto en producción como en público. En este sentido, “Pantalla Abierta” juega un rol fundamental en la formación de audiencias, ya que brinda oportunidades para que el público local descubra y aprecie la producción audiovisual regional y nacional. La formación de audiencias es un aspecto clave para el desarrollo de la industria audiovisual, ya que permite crear un público más consciente y exigente, que demande producciones de calidad y que apoye a los realizadores locales. Al mismo tiempo, “Pantalla Abierta” contribuye a la diversificación de la oferta cultural en la ciudad, enriqueciendo la vida cultural de Bariloche y consolidando su posición como destino cultural y turístico.

Detalles del Ciclo

Frecuencia: proyecciones quincenales.

Días y horarios: lunes 19hs, a partir del 1 de septiembre.

Lugar: nueva Sala del Puerto San Carlos.

Entrada: gratuita.

Inscripción de material.

Cabe mencionar que personas que deseen inscribir su material para ser considerado en el ciclo “Pantalla Abierta”, deberán hacerlo a través del formulario único de inscripción de propuestas culturales: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXJS4CeZNBfoIULCQQ56pHI9fZYJa8_gBCmPgchVJoovKpw/viewform

Para obtener más información sobre “Pantalla Abierta” y su programación, por favor contactar a la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Bariloche.

Contacto: Julieta – [email protected]