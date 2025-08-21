1755710485_169286fa55b42dd401bd El avión Mirage ya está en Bariloche para formar parte del Museo Malvinas

Este avión, que será instalado como símbolo de soberanía y en homenaje a los héroes de Malvinas, conforma un elemento especial ya que es el último que queda operativo de los que fueron utilizados durante el conflicto bélico y fue el que participó en 16 intervenciones durante el mismo, por lo que su presencia en la localidad tiene un tinte sumamente emotivo.