1000200695-1024x768 Villa La Angostura ya tiene nuevo Defensor del Pueblo

En la Sesión Especial, estuvieron presentes la Sra. Jueza del Tribunal Municipal de Faltas, Dra. Soledad Aldea,funcionarios del Gabinete Municipal, el Jefe de la Comisaría N° 28, el Comisario, Marcos Oviedo, familiares de los funcionarios designados, como así también miembro de distintas juntas vecinales de la localidad.

Con esta designación, Villa La Angostura da un paso fundamental en la consolidación de derechos ciudadanos y en la creación de un canal institucional de defensa y acompañamiento para nuestros vecinos.