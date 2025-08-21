El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó a través de una comunicación oficial que deberá llevar adelante un corte de energía programado en Villa La Angostura, para realizar trabajos de mantenimiento correctivo y a pedido de terceros.
Villa La Angostura: todos los detalles del corte de energía programado
El Ente Provincial de Energía del Neuquén anunció que realizará un corte de energía en Villa La Angostura el viernes 22 de agosto.
En este sentido, el corte del suministro será el día viernes 22 de agosto entre las 9 y las 13 horas según un cronograma de trabajo estipulado.
Cronograma
Corte programado: en el horario de 9 a 13 hs
- Viernes 22: Alimentador Correntoso desde Cámara Puente Correntoso.
Barrios Afectados: Villa Correntoso, Las Bandurrias y Arauco.