El ministerio de Salud de la Provincia adquirió un ecógrafo multipropósito de alta gama para el Hospital de Villa La Angostura. Este equipamiento permitirá un procesamiento avanzado de imágenes de alta resolución, lo que representa un salto cualitativo en la capacidad diagnóstica del hospital y la calidad del servicio de salud pública en la Región Sanitaria de los Lagos del Sur.
Con un nuevo ecógrafo, el Hospital de Villa La Angostura mejora su capacidad diagnóstica
Se trata de un ecógrafo multipropósito de alta gama, configurado para realizar una amplia gama de estudios de diagnósticos por imágenes.
“Este equipamiento significa un salto de calidad, un aumento en las prestaciones que podemos ofrecer y evita también derivaciones a otras instituciones porque mejora la complejidad de nuestro hospital”, destacó la directora del hospital, Lorena Bentivegna.
Cabe destacar que el equipo incluye cuatro transductores, que permiten efectuar estudios abdominales, obstétricos, ginecológicos, urológicos, vasculares periféricos, de partes blandas y cardíacos (tanto en personas adultas como pediátricas). Dos de estos transductores cuentan con tecnología de cristal único, lo que incrementa significativamente la sensibilidad y calidad de la imagen durante las exploraciones.
A su vez, el equipo fue adquirido con un módulo cardiológico completo y una impresora híbrida, que facilita la documentación clínica en formatos digitales y físicos.
De este modo, el Sistema Público de Salud se fortalece permanentemente para brindar mayor accesibilidad a la comunidad, con más calidad y capacidad de resolución.