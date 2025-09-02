Llega el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025, por primera vez a Villa La Angostura. Bajo el lema “Entornos Saludables, Psicomotríces y Recreativos desde la Educación Física”, este espacio formativo busca ampliar la oferta académica y profesional en toda la provincia.
Llega a Villa La Angostura el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física
Ya están abiertas las inscripciones para el 6° Congreso Provincial del Deporte y la Actividad Física 2025, que se realizará por primera vez a Villa La Angostura.
Cabe mencionar que dicho congreso otorga puntaje docente según Resolución CPE N° 0681/2025. El mismo se realizará en Villa La Angostura el 25 y 26 de septiembre.
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 22 de septiembre de 2025 a través del link