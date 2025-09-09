Neuquén: examen de admisión para prestadores de pesca deportiva 2025

El curso cuenta con un cupo limitado de 40 postulantes. La admisión se realizará en base a la presentación de documentación requerida y la aprobación de los exámenes de ingreso, que se ordenarán por mérito. En caso de igualdad de condiciones entre aspirantes, se efectuará un sorteo para definir las vacantes disponibles.

Para acceder a los exámenes, la documentación deberá ser enviada completa en formato PDF por correo electrónico hasta el 10 de septiembre de 2025.

Entre los requisitos figuran: residencia permanente en la provincia del Neuquén con una antigüedad mínima de 2 años, ser mayor de 18 años, poseer estudios secundarios completos, contar con disponibilidad horaria, movilidad, acceso a internet y equipamiento informático, además de conocimientos básicos y experiencia en pesca deportiva. También se solicita equipamiento propio (cañas, moscas, leaders y waders) y el compromiso de habilitarse como prestador de la actividad una vez finalizado el curso.

La documentación exigida incluye copia del DNI, certificado de antecedentes penales nacional, certificados que acrediten no estar en el Registro de Violencia de Género ni Deudores Alimentarios (https://certificadoviolencia.neuquen.gov.ar/registro-violencia/obtenerCertificado), certificado de libre infractor de la Ley de Fauna N° 2539 y, en el caso de quienes aspiren a la modalidad “embarcados”, carnet de botero o comprobante de trámite iniciado ante la Prefectura Naval Argentina.

Para iniciar el cursado, cada participante deberá acreditar el pago correspondiente a la Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén.

El inicio del curso está previsto para el viernes 19 de septiembre, de 15 a 19, y el sábado 20 de septiembre, de 9 a 12, en el Edificio Histórico del Parque Nacional Lanín, sito en Emilio Frey 749 de San Martín de los Andes.

Para más información y envío de documentación, los interesados pueden comunicarse a los siguientes contactos:

Ministerio de Turismo: [email protected]

Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva del Neuquén: WhatsApp +54 9 2944 237761, Tel. 02972-411-111, [email protected]

Oficinas del Parque Nacional Lanín: [email protected] y [email protected]