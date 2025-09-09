En las escuelas 91 y 268 de Senillosa ya se realizó la evaluación de agudeza visual a las niñas y niños y ahora aquellos diagnosticados con algún tipo de patología serán evaluados por un oftalmólogo matriculado de la provincia, quien posteriormente hará entrega de los lentes correctivos, según corresponda.

md - 2025-09-08T124836.219 Neuquén: comienza en Senillosa la entrega de 4.000 lentes para escuelas neuquinas

La iniciativa abarca a estudiantes de las siete regiones sanitarias neuquinas: Confluencia, Lagos del Sur, Limay, Comarca, Alto Neuquén, Pehuén y Vaca Muerta. Esta estrategia convierte a las escuelas en el primer eslabón de detección de problemas visuales infantiles, respondiendo a una política de atención primaria que busca llegar a la población infantil en el momento y lugar más oportuno para su intervención.

A su vez, la medida permite detectar así problemas visuales que, sin tratamiento temprano, pueden afectar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes. Los controles se focalizarán en los cursos de mayor vulnerabilidad: desde sala de 5 años hasta tercer grado, período crítico en el desarrollo de habilidades de lectoescritura.

Marco normativo y transparencia administrativa

El proceso de contratación se ejecutó a través de una licitación pública y tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga por seis meses adicionales, asegurando la continuidad del programa durante casi dos años.

Marco legal y derechos de la infancia

La iniciativa se sustenta en el reconocimiento de la salud visual como un derecho de la infancia y condición indispensable para el pleno desarrollo educativo. La Provincia del Neuquén adhiere, a través de la Ley 2302, a la normativa nacional de protección integral de menores, asumiendo la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud en todas sus dimensiones.

La medida representará además un alivio económico significativo para las familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que ya no deberán destinar recursos familiares a la compra de anteojos para sus hijos/as.