Policía del Neuquén incorporó moderno sistema de desbloqueo y análisis de dispositivos electrónicos

“Esta incorporación representa un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia. Nos permite ser más eficientes y reducir la dependencia de laboratorios externos”, destacó el ministro Nicolini.

La adquisición fue aprobada por decreto del gobernador Rolando Figueroa. Forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad pública, que incluye la incorporación de equipamiento, tecnología y vehículos para jerarquizar a la Policía del Neuquén.

Cómo funciona el sistema

El procedimiento comienza con la adquisición del dispositivo, cuando un teléfono celular u otro equipo electrónico es secuestrado como parte de una investigación judicial. Luego, se procede a la conexión del aparato al equipo UFED mediante un cable especial, siempre con la correspondiente autorización judicial.

Una vez vinculado, el software realiza el desbloqueo y acceso al dispositivo, logrando superar contraseñas, patrones de seguridad o sistemas de cifrado, lo que permite ingresar a información que, de otra manera, resultaría inaccesible.

Posteriormente, se lleva a cabo la extracción de datos, generando una copia forense de todo el contenido. Entre la información obtenida se incluyen mensajes de texto y de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, contactos, imágenes, videos, correos electrónicos, historial de llamadas, registros de ubicación GPS e incluso archivos eliminados. Además, la herramienta utiliza inteligencia artificial para clasificar y organizar la información en función de las necesidades de la investigación.

Finalizada esta etapa, el sistema produce la generación de un reporte detallado, que puede integrarse a plataformas de análisis forense para un examen más profundo. Todo el proceso se realiza bajo estrictos protocolos de custodia y resguardo, asegurando la integridad de la evidencia y el cumplimiento de la cadena de custodia, lo que garantiza su validez en el ámbito judicial.