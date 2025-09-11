En este marco, el director de Seguridad Vial dependiente de la secretaría, Diego Alfonso, fue el encargado de coordinar la entrega de estos elementos, fundamentales para el trabajo policial y de control en la vía pública. Los dispositivos permitirán labrar actas de infracción de manera inmediata y eficiente, agilizando los procedimientos.

md - 2025-09-10T201804.824 Neuquén: equipan con tecnología de punta el control vial en la región de los Lagos del Sur

Durante el acto, el comisario mayor Alfaro acompañó la ceremonia y subrayó la importancia de seguir incorporando recursos que permitan mejorar la seguridad vial y garantizar controles más efectivos. “Estos recursos no solo fortalecen el accionar policial, sino que también envían un mensaje claro a la comunidad: manejar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida propia y la de los demás”, remarcaron las autoridades.

Por su parte, Ortiz Luna enfatizó que “este equipamiento es una herramienta muy importante a la hora de prevenir incidentes, ya que al detectar personas circulando alcoholizadas, los agentes pueden tomar las medidas pertinentes para que no sigan circulando por la vía pública y evitar así un incidente vial”.

La incorporación de este equipamiento se suma a las políticas de prevención que se vienen desarrollando en la región, apuntando a generar conciencia ciudadana sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar el consumo de alcohol al momento de conducir. De esta manera, se refuerza el compromiso interinstitucional para lograr un tránsito más seguro y proteger la vida de todos los ciudadanos.