Neuquén se ubica a la vanguardia en inversión salarial educativa

Es importante destacar también que los haberes de maestros y maestras neuquinas suman otro plus por zonas donde desarrollan su trabajo, que en algunos casos representa el 120% de su sueldo básico. Con el objetivo de favorecer la cobertura de los cargos en las regiones más desfavorecidas territorialmente, al 40 % de "zona desfavorable" que perciben todos los docentes de la provincia, se agrega un "componente de ubicación por zona (A, B, C o D) que suma entre un 10% y un 80% más al salario, de acuerdo al lugar de la provincia en donde trabajan.