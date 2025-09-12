La devolución de estos montos tiene condiciones crediticias beneficiosas, como una tasa de interés variable y promocional.

Neuquén: financiamiento para nuevos emprendimientos de jóvenes

Los proyectos

Los créditos estarán destinados a la compra de recursos de trabajo y equipamiento.

Cinthia Toro Puentes es gasista matriculada y con el crédito ofrecerá sus servicios en obras más complejas, a la vez que proyecta generar puestos de trabajo y enseñar su oficio.

El emprendimiento de Newen Cardozo Rodríguez está orientado a ofrecer servicios de instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos, y solicitó el financiamiento para la compra de nuevas máquinas.

Aimé Cayul tiene en marcha una academia de danzas a la cual con el nuevo crédito sumará elementos de trabajo.

Santiago Aravales tiene como meta generar el crecimiento de su peluquería, al igual que Eldy Villarroel, que dirige su emprendimiento de cafetería-pastelería.