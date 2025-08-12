Además, Figueroa señaló que, mientras la macroeconomía es competencia nacional, Neuquén ha logrado construir un entorno político y jurídico estable. “Durante años hemos tenido políticas de Estado muy serias a la hora de brindar seguridad jurídica”, afirmó y reclamó que el país “mire y copie” prácticas provinciales. “Si Argentina tomara el camino que han tomado algunas provincias, sería muy importante el aprendizaje para salir adelante”, reflexionó.

Figueroa anticipó el arribo de dos nuevas empresas extranjeras a Vaca Muerta

En este punto, defendió un modelo en el que Estado y el sector privado comparten inversiones en infraestructura, como rutas y ductos. “Creemos en la presencia del Estado, pero un Estado ordenado y eficiente”, dijo y resaltó que Neuquén invierte mil millones de dólares anuales en obras, con superávit fiscal y una reducción del 30% en la deuda pública. También señaló el desafío de la fuerte migración hacia la provincia, que demanda 50 aulas nuevas por año, más hospitales y servicios.

El gobernador reafirmó que la explotación no convencional trasciende los cambios de signo político. “En Neuquén cambiamos el signo de gobierno, pero no cambiamos las políticas de Estado” subrayó, a la vez que proyectó que hacia 2030 la provincia podría triplicar la producción de petróleo y duplicar la de gas, con un superávit estimado en 30.000 millones de dólares. “Vaca Muerta nos ha permitido ser resilientes a los vaivenes internacionales y nos prepara para abastecer no solo a Latinoamérica, sino al mundo con GNL”, sostuvo.

Para Figueroa, el desafío es generacional: “No usamos el pretérito pluscuamperfecto del ‘hubiéramos’. Nosotros lo hacemos”. Y cerró con un mensaje que sintetiza su postura: “Siempre nos dijeron que si a la Argentina le va bien, a Neuquén le va a ir bien. Hoy tenemos otra responsabilidad: si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”, enfatizó.