Bariloche: Policía detuvo a tres personas y recuperó objetos robados
Un operativo policial en Bariloche terminó con la detención de tres personas implicadas en un robo y la recuperación de numerosos objetos robados.
En este marco, los policías detectaron un vehículo al que se subió un hombre, que lograron reconocer por sus antecedentes. Inmediatamente comenzó una perseución durante varias cuadras hasta un domicilio vinculado al robo. Al intentar ingresar al predio, uno de los ocupantes descendió y arrojó una mochila con herramientas y dispositivos electrónicos, mientras trataba de escapar. También arrojó a un patio lindante un arma de fuego.
En ese instante, un hombre apareció del interior de la vivienda empuñando una pala con intención de golpearlos y frenar la detención. Los efectivos reaccionaron con rapidez y lograron neutralizar la amenaza sin que nadie resultara herido, permitiendo detener a los sospechosos y los elementos sustraídos.
Entre los objetos recuperados se encontraban un taladro, una pistola de calor, una consola de videojuegos con sus juegos, cargadores y una computadora portátil, todos vinculados al robo denunciado. Las dos mujeres que acompañaban al sospechoso también fueron identificadas y trasladadas, quedando a disposición de la Justicia.
El Ministerio de Seguridad de Río Negro destacó la valentía y profesionalismo del personal, señalando que la acción coordinada y rápida de los policías permitió evitar un posible enfrentamiento, garantizar la seguridad de los vecinos y asegurar la evidencia para avanzar con la investigación.