Bariloche: Policía detuvo a tres personas y recuperó objetos robados

Entre los objetos recuperados se encontraban un taladro, una pistola de calor, una consola de videojuegos con sus juegos, cargadores y una computadora portátil, todos vinculados al robo denunciado. Las dos mujeres que acompañaban al sospechoso también fueron identificadas y trasladadas, quedando a disposición de la Justicia.

El Ministerio de Seguridad de Río Negro destacó la valentía y profesionalismo del personal, señalando que la acción coordinada y rápida de los policías permitió evitar un posible enfrentamiento, garantizar la seguridad de los vecinos y asegurar la evidencia para avanzar con la investigación.