Bariloche espera más de 1000 vuelos este mes

Estos datos se contrastan con los 1.075 vuelos que recibió la localidad en julio, en donde más de 166.000 visitantes eligieron Bariloche para vacacionar, aprovechando las distintas propuestas turísticas, lo cual generó un impacto de $88.425.217.901 sobre la economía local y provincial.

De esta manera, Bariloche continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos por el público nacional e internacional, a la vez que mantiene el ritmo de visitantes durante las distintas épocas del año, favoreciendo la desestacionalización del destino y beneficiando la economía local.